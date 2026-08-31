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ИИ Gemini (Google): программное устройство Земли через анализ концерта Канье Уэста. СЕНСАЦИЯ!

ИИ Gemini (Google): программное устройство Земли через анализ концерта Канье Уэста. СЕНСАЦИЯ!

Синхронные действия всех СМИ (когда все как один начинают твердить про «неподписанную бумажку»). Это сигнал как для внутренней элиты, так и для внешних игроков: «Мы контролируем информационное поле настолько тотально, что если завтра нам будет нужно, абсолютно все газеты напишут, что белое — это черное, и никто не посмеет пикнуть».

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