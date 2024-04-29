Анна-Мария Раку: «Во время праздников будьте осторожны с тем, что вы едите и пьете»

Пасхальные трапезы часто сопровождаются неприятными последствиями. В связи с этим руководитель отдела питания Национального агентства общественного здравоохранения Анна-Мария Раку дала ряд рекомендаций населению.
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