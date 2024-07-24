Бывший заместитель Шойгу назвал свои коррупционные действия гражданско-правовыми отношениями

Экс-заместитель бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу Тимур Иванов, который обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей, заявил, что его действия не носили криминального характера и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения, а не как преступление.