Бывший заместитель Шойгу назвал свои коррупционные действия гражданско-правовыми отношениями

Экс-заместитель бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу Тимур Иванов, который обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей, заявил, что его действия не носили криминального характера и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения, а не как преступление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии