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«Мне 30!»: Стася Милославская отгуляла юбилей с друзьями

«Мне 30!»: Стася Милославская отгуляла юбилей с друзьями

4 мая Стасе Милославской исполнилось 30 лет. Актриса не стала устраивать пышное торжество, решив позвать на день рождения только самых близких.

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Комментарии
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Федор Родников
Извините за мою &quot;тёмность&quot;,но позвольте спросить-&quot;а кто это?&quot;Видимо это великая учёная,изобретательница,выдающийся учитель,художник,хлебород,шахтёр,сталевар или политический деятель,почему я должен читать о какой-то актрисульке,на кой чёрт она мне нужна?
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Это наше будущее!
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