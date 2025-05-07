4 мая Стасе Милославской исполнилось 30 лет. Актриса не стала устраивать пышное торжество, решив позвать на день рождения только самых близких.
«Мне 30!»: Стася Милославская отгуляла юбилей с друзьями
Комментарии
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Федор Родников
Извините за мою "тёмность",но позвольте спросить-"а кто это?"Видимо это великая учёная,изобретательница,выдающийся учитель,художник,хлебород,шахтёр,сталевар или политический деятель,почему я должен читать о какой-то актрисульке,на кой чёрт она мне нужна?
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Это наше будущее!
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14 час.
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