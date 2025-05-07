«Мне 30!»: Стася Милославская отгуляла юбилей с друзьями

Федор Родников

Извините за мою "тёмность",но позвольте спросить-"а кто это?"Видимо это великая учёная,изобретательница,выдающийся учитель,художник,хлебород,шахтёр,сталевар или политический деятель,почему я должен читать о какой-то актрисульке,на кой чёрт она мне нужна?