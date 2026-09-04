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Регионы России

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Запад требует от Армении ввести визовый режим с Россией

Запад требует от Армении ввести визовый режим с Россией

Запад выдвигает требование ввести визовый режим между Арменией и Россией. Об этом сообщает издание «Грапарак» со ссылкой на источники в армянском правительстве.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименко

Маша, да пусть вводят визовый режим.. Кому они сделают хуже? Своим гражданам и нашим власовцам? Я даже представить не могу, какое количество россиян посещают Армению 🇦🇲 и как это отразится на населении России 🇷🇺.