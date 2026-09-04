Запад требует от Армении ввести визовый режим с Россией

Запад выдвигает требование ввести визовый режим между Арменией и Россией. Об этом сообщает издание «Грапарак» со ссылкой на источники в армянском правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Турция поставила ...
- Икона Андрея Рубл...
- Т Валерий Горелых: ...
Маша, да пусть вводят визовый режим.. Кому они сделают хуже? Своим гражданам и нашим власовцам? Я даже представить не могу, какое количество россиян посещают Армению 🇦🇲 и как это отразится на населении России 🇷🇺.