Цереброиды показали влияние воспаления матери на развитие мозга плода

Учёные Абердинского университета (University of Aberdeen) исследовали влияние воспалительных молекул, характерных для воспаления у матери во время беременности, на маленькие трёхмерные фрагменты живой развивающейся коры человека, поддерживаемые в культуре вне организма, — так называемые цереброиды.