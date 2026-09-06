Цереброиды показали влияние воспаления матери на развитие мозга плода

Учёные Абердинского университета (University of Aberdeen) исследовали влияние воспалительных молекул, характерных для воспаления у матери во время беременности, на маленькие трёхмерные фрагменты живой развивающейся коры человека, поддерживаемые в культуре вне организма, — так называемые цереброиды.
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