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Пронедра

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Цереброиды показали влияние воспаления матери на развитие мозга плода

Цереброиды показали влияние воспаления матери на развитие мозга плода

Учёные Абердинского университета (University of Aberdeen) исследовали влияние воспалительных молекул, характерных для воспаления у матери во время беременности, на маленькие трёхмерные фрагменты живой развивающейся коры человека, поддерживаемые в культуре вне организма, — так называемые цереброиды.

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