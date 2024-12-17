Обвиняемый во взятках пришел на суд в футболке с патриотической надписью

Кибовский пришел в суд в футболке с призывом отправить его под Курск Бывший руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский пришел на заседание Замоскворецкого районного суда Москвы в футболке с надписью «Сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском», пишет пресс-служба столичных судов в официальном Telegram-канале.