✍️Правительство утвердило Концепцию повышения цифровой грамотности граждан России. Документ предусматривает единые правила безопасного поведения в интернете, алгоритмы действий при цифровых преступлениях и рекомендации по работе с искусственным интеллектом, включая проверку дипфейков и защиту персональных данных.