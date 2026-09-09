"Вокруг России станут верные": Загадочная фраза старца из Оптиной пустыни повергла скептиков в трепет

Старец Нектарий Оптинский славился своей прозорливостью. Он много говорил о судьбе России – о том, что уготован ей особый, непростой путь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Кто не предупред...
- Говоря о предател...
- Генерал Гурулёв п...
У всех святых прогнозы и предсказания носят обтекаемый характер. Приходится их как то приспосабливать к реалиям.Никакой конкретики.