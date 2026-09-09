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Царьград

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"Вокруг России станут верные": Загадочная фраза старца из Оптиной пустыни повергла скептиков в трепет

"Вокруг России станут верные": Загадочная фраза старца из Оптиной пустыни повергла скептиков в трепет

Старец Нектарий Оптинский славился своей прозорливостью. Он много говорил о судьбе России – о том, что уготован ей особый, непростой путь.

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