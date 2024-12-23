Соседняя с Россией страна смягчила правила отстрела медведей из-за нападений на людей

Япония смягчает законы об отстреле медведей на фоне роста числа нападений. Власти Страны восходящего солнца смягчают законы, чтобы охотникам было проще проводить «экстренные отстрелы» при обнаружении хищников в населенных пунктах.
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