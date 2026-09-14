В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана

Предстоящей ночью и утром Москву накроет туман. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на комплекс городского хозяйства, видимость на дорогах местами снизится до 200–700 метров.
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