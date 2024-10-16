Безжалостная и до смерти красивая: журналисты оценили предрелизную версию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Постапокалиптический шутер с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World как никогда близок к выходу, и сразу несколько западных порталов поделились впечатлениями от личного знакомства с предрелизной версией игры.
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