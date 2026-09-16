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Иркутск Сегодня

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«Весёлый парень» на скутере и с битой попал под суд в Жигаловском районе Приангарья

Жигаловский районный суд Иркутской области вынес приговор 22-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и умышленное повреждение чужого имущества.

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