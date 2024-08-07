Сколько восстанавливается печень после отказа от алкоголя. Советы нарколога

Вы приняли важное решение – отказаться от алкоголя. Это первый шаг к здоровой жизни! Многие задаются вопросом: «Сколько же времени нужно печени, чтобы восстановиться после длительного употребления алкоголя?».
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