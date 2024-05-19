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Зеленский: все операции российских военных направлены на «захват нашего Донбасса»

Зеленский: все операции российских военных направлены на «захват нашего Донбасса»

Главная операция Вооруженных сил РФ – это наступление на Харьковском направлении. Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что эти действия, как и все остальные операции российских военных, направлены на «захват нашего Донбасса».

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