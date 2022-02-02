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Будапешт обвинил Киев в продолжении притеснения венгерской общины

Будапешт обвинил Киев в продолжении притеснения венгерской общины

Права венгерской общины на Украине продолжают нарушаться с 2016 года. Будапешт неоднократно просил Киев решить эту проблему, однако это не приводит к результатам.

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