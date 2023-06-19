Слово и дело

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Саша ST рассказал, как на победу в «Новых звездах в Африке» его мотивировали слова жены

Саша ST рассказал, как на победу в «Новых звездах в Африке» его мотивировали слова жены

Рэпер ST (Александр Степанов) признался, что стремился в финал шоу «Новые Звезды в Африке» ради супруги Ассоль, которая рассчитывала на денежное вознаграждение.

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