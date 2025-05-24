«Самое настоящее ханжество»: в СФ раскритиковали идею Евросоюза отключить Россию от SWIFT

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал новости о возможном отключении более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, заявив, что Евросоюз «сошел с ума» с такими действиями.