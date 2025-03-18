В Воронежской области полицейскими пресекли распространение иностранными гражданами наркотических средств на территории областного центра

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области в ходе реализации оперативных материалов задержали двух граждан Республики Узбекистан, подозреваемых в сбыте синтетических наркотических средств в особо крупном размере.
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