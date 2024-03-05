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Военное обозрение

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Американский журналист Карлсон спрогнозировал для США повторение судьбы Римской империи

Американский журналист Карлсон спрогнозировал для США повторение судьбы Римской империи

Слишком большие имперские амбиции могут дорого обойтись американскому государству.

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