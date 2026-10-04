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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинске 4 октября: лимит на заправку ввела крупная сеть

Ситуация с бензином в Челябинске 4 октября: лимит на заправку ввела крупная сеть

Названы сроки и причины ограничения. Челябинская сеть АЗС "РегионUno" ограничила отпуск бензина частнмкам — не более 15 литров в сутки на человека.

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