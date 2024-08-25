Рейтинг WTA. Носкова стала №25, Эрика Андреева поднялась на 14 строчек, Потапова – на пять

Эрика Андреева стала 75-й ракеткой мира, Анастасия Потапова вернулась в топ-40. PIF WTA Rankings Положение на 26 августа 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 10695 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8016 3 (3) Коко Гауфф (США) 6743 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5931 5 (5) Жасмин Паолини (Италия) 5168 6 (6) Джессика Пегула (США) 5160 7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3980 8 (8) Барбора Крейчикова (Чехия) 3571 9 (9) Мария Саккари (Греция) 3515 10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3428 12 (13) Эмма Наварро (США) 3040 13 (12) Дарья Касаткина (Россия) 2973 15 (15) Анна Калинская (Россия) 2712 16 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2610 18 (18) Диана Шнайдер (Россия) 2385 21 (23) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2221 23 (21) Мирра Андреева (Россия) 2153 25 (35) Линда Носкова (Чехия) 2013 27 (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1961 31 (30) Екатерина Александрова (Россия) 1778 38 (43) Анастасия Потапова (Россия) 1397 41 (57) Лулу Сан (Новая Зеландия) 1126 46 (44) Вероника Кудерметова (Россия) 1308 63 (98) Маккартни Кесслер (США) 971 75 (89) Эрика Андреева (Россия) 892 81 (79) Анна Блинкова (Россия) 861 91 (103) Ана Богдан (Румыния) 786 104 (104) Камилла Рахимова (Россия) 682 .
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