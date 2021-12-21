Тайная доктрина

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Занятная версия об искусственном происхождении Солнечной системы

Занятная версия об искусственном происхождении Солнечной системы

Аuriel Astro   Занятная версия об искусственном происхождении Солнечной системы В Солнечной системе всё кажется идеальным: наша родная Земля словно бы создана для развития и поддержания жизни! Оптимальное расстояние от Солнца позволяет поддерживать комфортную температуру, а газовые гиганты будто стоят на страже всех земных существ, мужественно принимая на себя большинство атак "непрошенных гостей" - они притягивают опасные кометы и астероиды и сжигают их в своих неспокойных вихрях.

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