Аuriel Astro Занятная версия об искусственном происхождении Солнечной системы В Солнечной системе всё кажется идеальным: наша родная Земля словно бы создана для развития и поддержания жизни! Оптимальное расстояние от Солнца позволяет поддерживать комфортную температуру, а газовые гиганты будто стоят на страже всех земных существ, мужественно принимая на себя большинство атак "непрошенных гостей" - они притягивают опасные кометы и астероиды и сжигают их в своих неспокойных вихрях.