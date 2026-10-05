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Эксперт ТПП РФ: налоговый мониторинг выходит за пределы крупного бизнеса

Эксперт ТПП РФ: налоговый мониторинг выходит за пределы крупного бизнеса

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Налоговый мониторинг, который ранее был преимущественно инструментом крупного бизнеса, после изменения критериев может стать более массовым механизмом налогового контроля.

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