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На Алтае разрешили умерщвлять бездомных собак

На Алтае разрешили умерщвлять бездомных собак

Принимать решение об эвтаназии будет комиссия, а чипированных животных изменения не затронут Госсобрание Республики Алтай (Эл Курултай) одобрило в двух чтениях законопроект, который позволяет умерщвлять отловленных бродячих животных.

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