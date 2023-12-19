На Алтае разрешили умерщвлять бездомных собак

Принимать решение об эвтаназии будет комиссия, а чипированных животных изменения не затронут Госсобрание Республики Алтай (Эл Курултай) одобрило в двух чтениях законопроект, который позволяет умерщвлять отловленных бродячих животных.
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