Редкие и редкоземельные металлы в Арктике составляют 75 процентов всех запасов в России

Запасы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в Арктике учтены в 30 месторождениях, занимают 75% всех запасов в РФ, организация добычи обойдется в сотни миллиардов рублей, сообщили РИА «Новости» в Роснедрах.