Cooler Master выпустила 850-ваттный БП с пассивным охлаждением — в нагрузку к нему д...

Cooler Master выпустила 850-ваттный БП с пассивным охлаждением — в нагрузку к нему дают 27″ мониторКомпания Cooler Master начала принимать предзаказы на блок питания X Silent Edge Platinum мощностью 850 Вт, оснащённый пассивной системой охлаждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)