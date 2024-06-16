Cooler Master выпустила 850-ваттный БП с пассивным охлаждением — в нагрузку к нему д...

Cooler Master выпустила 850-ваттный БП с пассивным охлаждением — в нагрузку к нему дают 27″ мониторКомпания Cooler Master начала принимать предзаказы на блок питания X Silent Edge Platinum мощностью 850 Вт, оснащённый пассивной системой охлаждения.