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Происшествия

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В Волгоградской и Ростовской областях военные следователи СК России помогли участникам СВО реализовать право на жилье

В Волгоградской и Ростовской областях военные следователи СК России помогли участникам СВО реализовать право на жилье

Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации регулярно проводится работа, направленная на оказание социальной помощи участникам специальной военной операции из числа детей-сирот и членам их семей, в том числе в решении жилищных вопросов.

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