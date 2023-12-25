ХАМАС отказалось уступить власть в Газе в обмен на прекращение огня

Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» отказались от предложенной Египтом сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на отказ от власти в палестинском анклаве, передают западные СМИ со ссылкой на два неназванных египетских источника из служб безопасности.
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