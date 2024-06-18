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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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