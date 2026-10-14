Профессор Бережанский: самолечение при кашле может навредить

Профессор кафедры детских болезней Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский рассказал, что подход к лечению кашля зависит прежде всего от его характера и сопутствующих симптомов, а не только от интенсивности приступов.
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