Бабаев о долге «Вест Хэма» за Влашича: «Если добавить задолженность «Удинезе» за Бийола, получается почти треть годового бюджета ЦСКА»

Гендиректор ЦСКА оценил ситуацию с долгами по трансферам Николы Влашича и Яки Бийола. — Изменилась ли ситуация с выплатой денег «Вест Хэмом» за Влашича? Насколько проблематичная ситуация с этими задержками для жизни клуба? — Конечно, это проблема.