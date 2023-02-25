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Бабаев о долге «Вест Хэма» за Влашича: «Если добавить задолженность «Удинезе» за Бийола, получается почти треть годового бюджета ЦСКА»

Гендиректор ЦСКА оценил ситуацию с долгами по трансферам Николы Влашича и Яки Бийола. — Изменилась ли ситуация с выплатой денег «Вест Хэмом» за Влашича? Насколько проблематичная ситуация с этими задержками для жизни клуба? — Конечно, это проблема.

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