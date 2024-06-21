Трамп оценил заявления Байдена о будущем Украины в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден все чаще говорит о том, какое будущее ждет Украину в НАТО. Его слова прокомментировал предшественник лидера и его конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп в интервью для подкаста All In.
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