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Царьград

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В МГИМО предложили ввести квоты для олипиадников при поступлении в ВУЗ

В МГИМО предложили ввести квоты для олипиадников при поступлении в ВУЗ

В МГИМО предложили ввести квоты для олипиадников при поступлении в ВУЗ Ректор университета Анатолий Торкунов подчеркнул необходимость сохранить преимущества для победителей олимпиад, но при этом обеспечить возможность поступления для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.

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