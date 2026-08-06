В МГИМО предложили ввести квоты для олипиадников при поступлении в ВУЗ Ректор университета Анатолий Торкунов подчеркнул необходимость сохранить преимущества для победителей олимпиад, но при этом обеспечить возможность поступления для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии