В МГИМО предложили ввести квоты для олипиадников при поступлении в ВУЗ Ректор университета Анатолий Торкунов подчеркнул необходимость сохранить преимущества для победителей олимпиад, но при этом обеспечить возможность поступления для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.