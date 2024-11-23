Большой обзор автомобильных аккумуляторов: какие АКБ выпускают и продают в России

На огромной площади выставки Automobility Moscow, а это 24 зала, были представлены более 1900 отечественных и зарубежных компаний, которые производят запчасти, расходники или инструменты, необходимые для технического обслуживания транспортных средств.
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