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5koleso.ru

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Большой обзор автомобильных аккумуляторов: какие АКБ выпускают и продают в России

Большой обзор автомобильных аккумуляторов: какие АКБ выпускают и продают в России

На огромной площади выставки Automobility Moscow, а это 24 зала, были представлены более 1900 отечественных и зарубежных компаний, которые производят запчасти, расходники или инструменты, необходимые для технического обслуживания транспортных средств.

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