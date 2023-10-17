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Русская весна

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В Кремле ответили на слова Байдена о желании «подавить Путина»

В Кремле ответили на слова Байдена о желании «подавить Путина»

В Кремле отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о том, что в случае переизбрания на пост он намерен сосредоточиться на объединении Европы и «подавлении» российского лидера Владимира Путина.

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