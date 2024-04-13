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  • Дмитрий Гурин
    Сейчас в ООН начнется штатовско-израильский пердеж по поводу неправомерной атаки Ирана. Проходили уже подобное с Югос...Удар иранских сил...

Вы платите, а мигранты поживут: Схема захвата квартир в России

Вы платите, а мигранты поживут: Схема захвата квартир в России

Люди готовы годами терпеть финансовую кабалу и выплачивать кредиты, лишь бы иметь собственное жильё. Но когда приходят в свою новую квартиру, то, оказывается, там до них уже кто-то успел пожить, да ещё и после себя оставить следы жизнедеятельности.

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