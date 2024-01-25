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Закон, порядок, государство

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На один час без света останутся жители трех улиц Уссурийска 26 января

На один час без света останутся жители трех улиц Уссурийска 26 января

Временное отключение электричества ожидается 26 января. С 10.00 до 11.00 часов электричество отключат по улицам Заречная, Тонконогова, Промышленная.

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