Владимир Долинский сравнил режиссеров Никиту Михалкова и Марка Захарова

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский прекрасно знаком зрителям по фильмам режиссера Марка Захарова «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», а также многочисленным популярным сериалам - «Вольф Мессинг», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и другим.
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