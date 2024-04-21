Владимир Долинский сравнил режиссеров Никиту Михалкова и Марка Захарова

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский прекрасно знаком зрителям по фильмам режиссера Марка Захарова «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», а также многочисленным популярным сериалам - «Вольф Мессинг», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и другим.