Экс-президент Молдавии Додон указал на снижение интереса США к стране

Во время второго президентского срока Дональда Трампа интерес США к Республике Молдова снижается. Об этом 29 апреля рассказал председатель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон в интервью Exclusiv TV.
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