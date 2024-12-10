Озабоченный отсутствием отопления житель Парголово напился и стал звонить в газовую службу. Из-за аварийных работ в пятиэтажке на Парголовской улице охладели батареи.
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Озабоченный отсутствием отопления житель Парголово напился и стал звонить в газовую службу. Из-за аварийных работ в пятиэтажке на Парголовской улице охладели батареи.