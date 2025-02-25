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Главные заявления президента в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину

Главные заявления президента в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину

=== Главные заявления президента в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину: – Россия и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50%, Китай мог бы присоединиться – РФ готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии – Зеленский становится токсичной фигурой для украинских военных – Рейтинг Зеленского ровно в два раза меньше, чем у Залужного – Шансов у Зеленского победить на выборах нет никаких, они равны нулю, если только грубо не подтасовывать – Трамп хочет оздоровить политическую обстановку на Украине – Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для России – У Трампа уникальное положение - он не просто говорит что думает, он говорит что хочет – Действующие лидеры ЕС ангажированы с киевским режимом и не могут "отрулить" от этой позиции без потери лица – Ближайшие и возможные другие контакты РФ и США будут посвящены прежде всего двусторонним отношениям – Сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с Трампом – О требованиях ЕС об участии в переговорах: я не вижу ничего плохого, но от России они ничего не могут требовать – Сообщил, что Си Цзиньпин проинформировал его, что "группа мира" по Украине в ближайшее время соберется в Нью-Йорке – РФ готова поставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США, это бы стабилизировало цены.

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Комментарии
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Александр Батт
Нельзя ни о чем договариваться с США. Они бесчестны. Если хотя бы клочок Украины останется вне России, война не закончится. Надо побеждать в СВО. Зеленский сам никуда не уйдет. И США ничего с ним поделать не смогут. Будут продолжать вооружать Украину через Европу.
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5 час.
Людмила Свириденко
По поводу разоружения. Мы уже в 90-е разоружились как дураки. Америка долго смеялась, но так и не последовала нашему примеру. А теперь мы расхлебываем последствия этого разоружения и лозунга &quot; Россия - мирная страна&quot;.
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4 час.
Семен Демин
На Украине будут хозяйничать америкосы и при этом Украина не будет для нас угрозой?! Да это как раз то, чего и хотели США, когда устраивали Майдан в Киеве. Странно, очень странно!  Эта дружба с Трампом до хорошего не доведет.
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3 час.
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