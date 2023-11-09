Китай сделает все возможное для прекращения огня между Палестиной и Израилем -- МИД

Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственным членом международного сообщества, Китай продолжит поддерживать тесные контакты с соответствующими сторонами и делать все возможное для защиты гражданского населения, смягчения ситуации, возобновления мирных переговоров и достижения мира.