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Владимирские новости

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Прокуратура Меленковского района добилась ремонта дорог

Прокуратура Меленковского района добилась ремонта дорог

Проверка выявила повреждения дорожного покрытия на улицах Маяковского, Розы Люксембург, Лермонтова и Конышева, что создавало угрозу безопасности участников движения.

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