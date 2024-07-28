Перед выступлением Трампа Секретная служба усилила меры предосторожности

Экс-президент США Дональд Трамп в начале своего выступления на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси) заявил, что Секретная служба попросила выделить ей дополнительное время на проверку перед его мероприятием.
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