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Перед выступлением Трампа Секретная служба усилила меры предосторожности

Перед выступлением Трампа Секретная служба усилила меры предосторожности

Экс-президент США Дональд Трамп в начале своего выступления на  конференции Bitcoin 2024 в  городе Нэшвилл (штат Теннесси) заявил, что Секретная служба попросила выделить ей  дополнительное время на  проверку перед его мероприятием.

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