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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ключников о Ливе: «Стефан помогал мне на льду, а я ему – за его пределами. Собираясь в «Локомотив», он расспрашивал меня, предлагал перейти вместе. Фантастический вратарь и товарищ»

Бывший вратарь « Сибири » Юрий Ключников рассказал, каким он запомнил Стефана Лива , погибшего в авиакатастрофе под Ярославлем в 2011 году.

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