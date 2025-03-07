Свободная Пресса Президент Белоруссии не дает спокойной жизни своим чиновникам — на днях он перед телекамерами устроил им разнос по поводу цен на картофель.
"Выгнать к чертовой матери. Бардак! Картошку у России покупаем!". Батька возмущен, что бульба подорожала на 10%, но нам бы его проблемы
Комментарии
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кромчанин
В общем, сдаёт Лукашенко. На публику, видно, чуть покричит и всё. А чиновники и предприниматели давно его изучили вдоль и поперёк, поэтому делают то, что им надо
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8 час.
David Schmidt
Умный теленок, двух матерей сосет, а глупый и одной сиськи не имеет. Как бы там не было, что бы про Лукашенко не говорили, а вот жители России в Белорусь, едут за продуктами, едут отдыхать и лечиться.
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8 час.
МЕ
Михаил Е
"Первые восемь лет правления Путина..." Не восемь, а четыре. Дальше приватизация всего и вся и т.д. Да, действительно, дрючил он всяческих губернаторов в стиле "А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться" - любо-дорого глядеть. Только вот, не он тогда их назначал, "левые" они для него были.
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5 час.
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