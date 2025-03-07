"Выгнать к чертовой матери. Бардак! Картошку у России покупаем!". Батька возмущен, что бульба подорожала на 10%, но нам бы его проблемы

кромчанин В общем, сдаёт Лукашенко. На публику, видно, чуть покричит и всё. А чиновники и предприниматели давно его изучили вдоль и поперёк, поэтому делают то, что им надо

David Schmidt Умный теленок, двух матерей сосет, а глупый и одной сиськи не имеет. Как бы там не было, что бы про Лукашенко не говорили, а вот жители России в Белорусь, едут за продуктами, едут отдыхать и лечиться.