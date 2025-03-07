"Выгнать к чертовой матери. Бардак! Картошку у России покупаем!". Батька возмущен, что бульба подорожала на 10%, но нам бы его проблемы

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свободная Пресса Президент Белоруссии не дает спокойной жизни своим чиновникам — на днях он перед телекамерами устроил им разнос по поводу цен на картофель.

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Комментарии
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кромчанин
В общем, сдаёт Лукашенко. На публику, видно, чуть покричит и всё. А чиновники и предприниматели давно его изучили вдоль и поперёк, поэтому делают то, что им надо
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8 час.
David Schmidt
Умный теленок, двух матерей сосет, а глупый и одной сиськи не имеет. Как бы там не было, что бы про Лукашенко не говорили, а вот жители России в Белорусь, едут за продуктами, едут отдыхать и лечиться.
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8 час.
МЕ
Михаил Е
&quot;Первые восемь лет правления Путина...&quot; Не восемь, а четыре. Дальше приватизация всего и вся и т.д. Да, действительно, дрючил он всяческих губернаторов в стиле &quot;А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться&quot; - любо-дорого глядеть. Только вот, не он тогда их назначал, &quot;левые&quot; они для него были.
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5 час.
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