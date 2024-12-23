Президентские выборы в Грузии

В Грузии впервые прошли президентские выборы в соответствии с принятыми в 2018 году изменениями в конституции, согласно которым главу государства выбирали не граждане страны всеобщим прямым голосованием, а выборщики избирательной коллегии.
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