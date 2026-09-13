Танк «Прорыв» прорвал оборону ВСУ и 15 километров шёл под атаками дронов

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» в преддверии профессионального праздника прорвал оборону украинских формирований и 15 километров двигался под атаками вражеских дронов на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
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