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Русская весна

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Танк «Прорыв» прорвал оборону ВСУ и 15 километров шёл под атаками дронов

Танк «Прорыв» прорвал оборону ВСУ и 15 километров шёл под атаками дронов

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» в преддверии профессионального праздника прорвал оборону украинских формирований и 15 километров двигался под атаками вражеских дронов на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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