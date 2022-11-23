Подозреваемых в кражах двух женщин задержали росгвардейцы в Уссурийске

В Уссурийске росгвардейцы задержали двух женщин, подозреваемых в кражах. В одном случае девушка прихватила чужую куртку с деньгами и документами, во втором — местная жительница присвоила 50 тысяч рублей.
Популярные статьи
- Боевые пловцы Тихоокеанского флота провели патрулирование акватории бухты Золотой Рог
- Дмитрий Гусев: В рыбной отрасли РФ кто-то очень хочет искоренить малое предпринимательство
- Военнослужащие полигона Капустин Яр поздравили со 100-летним юбилеем единственного в ЮФО кавалера пяти орденов Красной Звезды
Свежие комментарии